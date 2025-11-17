VaiOnline
Comune.
18 novembre 2025 alle 00:30

Carta d’identità elettronica, arriva l’open day senza prenotazioni 

Apertura straordinaria e senza appuntamento, dalle 9 alle 17, per il rilascio o il rinnovo della Carta d’identità elettronica. L’open day degli uffici comunali è in programma sabato 29 novembre. Gli sportelli operativi saranno nell’Ufficio Anagrafe di piazza De Gasperi 2, nell’Ufficio di città 4 in via Castiglione 1, nell’Ufficio di città 5 in via Carta Raspi 2 e nella Municipalità di Pirri, in via Riva Villasanta 35.

Serve una fototessera recente, non antecedente a 6 mesi, la carta d'identità cartacea (a prescindere dalla data di scadenza) oppure la Cie in scadenza o deteriorata. In caso di furto o smarrimento della precedente carta (anche se scaduta), è necessaria la denuncia in originale presentata alle forze dell'ordine e un altro documento di riconoscimento. Per i minori è necessario l’assenso all’espatrio di chi esercita la responsabilità genitoriale. Se un genitore è impossibilitato a presentarsi, è possibile fornire l’assenso tramite modulo firmato con allegata copia del documento d’identità.

Il costo è di 22,22 euro se si è in possesso della carta d'identità cartacea o di una Cie scaduta o in scadenza, di 27,38 euro in caso di emissione di un nuovo documento per furto, smarrimento o deterioramento. Il pagamento può avvenire in contanti o tramite PagoPA.

