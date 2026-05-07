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Selargius.
08 maggio 2026 alle 00:29

Carabinieri, il generale ringrazia i suoi militari 

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Soddisfazione per i risultati ottenuti sul fronte della prevenzione dei reati e per il consolidamento del rapporto di fiducia con la popolazione. Questo il messaggio portato dal comandante provinciale dei Carabinieri, il generale di Brigata Luigi Grasso, durante la visita di ieri alla stazione di Selargius.

Accompagnato dal tenente Davide Revelant, comandante del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu, il generale è stato accolto dal comandante della stazione, il luogotenente Miguel Taiani. Grasso ha ringraziato i militari per il loro impegno e dedizione. Inoltre ha annunciato che tornerà a Selargius la prossima settimana per incontrare il sindaco selargino e gli altri primi cittadini dell’hinterland per proseguire il rapporto di collaborazione istituzionale e individuare strategie d’intervento sinergiche per rendere più efficace l’azione preventiva dell’Arma a tutela della sicurezza collettiva. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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