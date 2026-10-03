Capellino fa il bis e l’Iglesias espugna Alghero 

ALGHERO 1

IGLESIAS 2

Alghero (4-3-3) : Carta, Nieddu (28’ st Cossu), Sanna, Mula (38’ st A. Pinna), Virdis, Roccuzzo, Bombagi, Zirolia (28’ st Scognamillo), Baraye, Chessa (1’st Ferro), Fadda. In panchina Mannoni, G. Daga, Gallo, Perino, Putzu. Allenatore Giorico.

Iglesias (4-1-3-2) : R. Daga, A. Leroux, Arzu, F. Domínguez, Crivellaro, Montisci, Floris, S. Domínguez (9’ st Capellino), Beu-

gre (28’ st L. Rodríguez), Piras (36’ st Corsini), Maitini (49’ st Figus). In panchina Bonifacio, Bahlaouan, Santos Liberato, Lambroni, R. Leroux. Allenatore Porcu.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nella ripresa 13’, 30’ Capellino, 22’ Fadda.

Note : ammoniti Baraye, S. Do-

mínguez, Montisci, Maitini. Recu-

pero 0’ pt-5’ st. Spettatori 1750.



Alghero . L’Iglesias sbanca il Mariotti per 2-1 con una doppietta di Nicolás Capellino, inserito da Daniele Porcu al 54’. Match partito su ritmi bassi, ma che poi si è acceso. Al 5’, Santiago Domínguez ci prova da fuori, con palla di poco alta. Stesso destino al 29’ per Roccuzzo, che controlla palla sui 20 metri e calcia verso la porta ospite. In chiusura di tempo, Maitini ben imbeccato in area si gira e Carta salva tutto tuffandosi sulla propria sinistra.

Il vantaggio

In apertura di ripresa, Baraye protagonista: prima costringe il portiere a deviare in angolo un suo tiro cross dalla sinistra, poi va a incornare a centro area sul corner, con palla di poco alta. Quindi è Virdis, due volte, a impegnare Daga. Al 56’, Zirolia tocca sul fondo da due passi. Due minuti dopo, l’Iglesias passa in vantaggio: cross dalla sinistra e Capellino (in campo da 4’ al posto di Federico Domínguez), controlla sul secondo palo e batte Carta in uscita.

La doppietta

Il pareggio algherese arriva al 67’ con Fadda, che stacca più alto di tutti e incorna un calcio d’angolo battuto da Bombagi dalla sinistra. Al 75’ Baraye perde il tempo sul rinvio, Capellino lo anticipa e beffa il portiere in disperata uscita con un pallonetto che finisce la sua corsa in rete. Due minuti dopo, Bombagi ci prova direttamente dalla bandierina e Daga si salva ancora in corner. Nel secondo minuto di recupero Maitini lasciato libero a centro area gira a rete, ma Carta salva tutto in due tempi. La sfida si conclude al 95’, con un tiro cross dalla destra di Cossu che il portiere Daga para in due tempi.

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