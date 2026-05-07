Cannabis, assolto per sei volte 

È un caso nazionale ormai quello dell’arzachenese Mario Olianas: sei volte arrestato per detenzione di marijuana e sei volte processato e assolto. Ieri l’ultima sentenza che riconosce per l’uomo la non punibilità: l’uso della Cannabis, coltivata dallo stesso Olianas, e a scopo terapeutico. Davanti al gip, l’avvocata di Olianas, Maria Assunta Argiolas, ha fornito per l’ennesima volta la documentazione medica che attesta la prescrizione della marijuana.

L’uomo è affetto da una grave patologia, anche la pm Sara Martino ha chiesto l’assoluzione. Mario Olianas, 40 anni, continua a coltivare la Cannabis nel suo giardino, a ottobre dell’anno scorso era stato arrestato perché trovato in possesso di 30 piante, impianto di irrigazione, illuminazione, essiccazione e ventilazione e circa 8 chili di marijuana. Olianas ha detto: «Io vorrei essere lasciato in pace, mi curo, non spaccio e non compro la marijuana dagli spacciatori».

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