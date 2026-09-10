Cani in libertà al parco Atzeni, nuove proteste 

A Quartucciu non mancano le aree cani eppure c’è chi li porta in aree pubbliche e senza guinzaglio. Succede anch enl parco Sergio Atzeni, molto frequentato dai quartuccesi. «Non si tratta solo di cani piccoli, ma anche di grossa taglia», denuncia Chiara Pinna, frequentatrice del parco. «A volte capita di vedere persino pitbull e pastori tedeschi aggirarsi tra le persone senza guinzaglio. Ci sono anche bimbi piccoli che giocano, sarebbe bene che i cani di grossa taglia venissero sorvegliati dai padroni e non lasciati liberi». Pinna aggiunge: «Non è neanche possibile farlo presente perché si rischia di litigarci. Sarebbe il caso di sorvegliare meglio l'area».

Come se tutto questo non bastasse, spesso i proprietari non raccolgono neanche i bisogni dei loro cani. «Passeggiavo sul prato e mi sono accorta all’ultimo che era pieno di deiezioni», racconta Federica Spano, «speravo di non dover stare attenta a dove metto i piedi in un parco ben curato come questo, ma evidentemente mi sbagliavo».

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