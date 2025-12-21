VaiOnline
Arzana.
22 dicembre 2025 alle 00:30

Canali tombati ingombri di rifiuti: allarme dei tecnici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prevenzione, protezione e riduzione del rischio idrogeologico. I canali tombati sono sorvegliati speciali per evitare cattive sorprese in caso di calamità. Il Comune ha predisposto un progetto per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti. I sopralluoghi dei tecnici hanno evidenziato la presenza di tratti naturali e artificiali tombati o canalizzati, vicino alle strade e alle case.

Le principali criticità riscontrate sono la presenza diffusa di vegetazione invasiva che ostacola il regolare deflusso delle acque, l’accumulo di materiali flottanti e rifiuti (plastica, ingombranti, residui edilizi) all’interno delle sezioni, tratti canalizzati con depositi sul fondo e ridotta funzionalità idraulica, dovuta a occlusioni parziali e scarsa manutenzione. «Complessivamente lo stato manutentivo del reticolo - è emerso dall’analisi - è da considerarsi scarso: le sezioni risultano parzialmente ostruite, la vegetazione incrementa la scabrezza idraulica e, in caso di eventi meteorici intensi, sussiste un elevato rischio di tracimazioni nei tratti urbani».

Il contesto ambientale è caratterizzato dalla presenza di vegetazione autoctona che in parte dovrà essere salvaguardata per la stabilità spondale. «Non sono state rilevate opere di nuova edificazione interferenti con i tratti d’intervento. Le aree risultano perlopiù libere, con accessi garantiti da viabilità locale e piste agricole». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.