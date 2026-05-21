Camminatura, prevenzione insieme a Mano Tesa 

Passeggiare e prevenire: parole chiave di Camminatura. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Lanusei, arriva quest’anno alla ventesima edizione e va oltre la passeggiata salutare. In programma uno screening per il diabete organizzato dall’associazione diabetici della Sardegna centrale in collaborazione con Mano Tesa Ogliastra.

L’appuntamento è per domenica 31 maggio presso la chiesa campestre dei santi Cosma e Damiano. Alle 8 il controllo della glicemia alle 9 la partenza. Un percorso di quasi otto chilometri su sterrato da Lanusei attraverso le campagne di Elini e Arzana per poi rientrare alla chiesetta per il pranzo passando da monte Armidda e dal vivaio della Forestale. Una grande macchina organizzativa che vede in prima linea anche il Comune di Lanusei. «In Sardegna ci sono ottantamila diabetici e proporre uno screening che può svelare anche l’esordio della malattia è molto importante – spiega l’assessora al turismo Francesca Loi – ritengo che unire il benessere di una camminata alla prevenzione di una malattia autoimmune che sta mettendo a dura prova la Sardegna e non solo, sia un connubio perfetto». Un evento che vede in campo anche Unione dei Comuni d’Ogliastra, Forestas, Forestale, Avl, Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Landi.

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