VaiOnline
Iglesias.
08 maggio 2026 alle 00:28

Calcinacci e degrado nel centro storico 

L’appello dei residenti affinchè si studino interventi e incentivi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si moltiplicano le segnalazioni a Iglesias legate a situazioni di degrado causate da alcune case abbandonate all’interno del centro storico. Da alcune di esse cadono calcinacci, come in via Cavallotti, mentre altre sono lasciate in totale abbandono, con rifiuti di ogni genere all’interno, che favoriscono la proliferazione, soprattutto in estate, di topi e blatte.

Il disagio

In via Cavallotti, dove nei giorni scorsi sono stati segnalati nuovi distacchi di materiale, alcuni edifici risultano transennati da tempo. «Ogni tanto cadono calcinacci – racconta Tiziana Campidano, residente di via Cavallotti –. Alcune case sono diventate vere e proprie piccionaie: dentro c’è di tutto». A evidenziare la situazione è stato anche Alessandro Alias, altro abitante della strada: «È molto probabile che le piogge abbiano danneggiato ancora di più gli immobili della via». Accanto al rischio per l’incolumità pubblica resta il problema igienico-sanitario, con gli stabili abbandonati che diventano rifugi per piccioni. Una situazione comune anche in altre zone del centro storico. In via della Decima, Pinella Cadeddu denuncia: «In estate qui si riempie di topi e blatte. Tempo fa abbiamo fatto anche una raccolta firme assieme agli altri residenti della zona, ma il problema persiste». A sottolineare la caduta di calcinacci sono anche Nicola e Alessandro Sanna, titolari di un’attività in via Cavour. «Capita di vedere transenne in varie zone del centro, segno che qualcosa è caduto e che il pericolo esiste. Spesso però, trattandosi di immobili privati, la responsabilità resta ai proprietari». Secondo i due commercianti, il problema è soprattutto economico: «Sistemare una facciata o mettere in sicurezza un immobile comporta costi che non tutti possono sostenere. Se ci fossero contributi facilmente accessibili e meno burocrazia, molti interverrebbero».

Il Comune

Sulla questione è intervenuta l’assessora all’Urbanistica Giorgiana Cherchi, che spiega i procedimenti in casi come questi: «Noi interveniamo nei confronti dei privati con le ordinanze e, dopo aver concesso i canonici 15 giorni per il ripristino ai proprietari, procediamo a spese nostre, attribuendo poi il costo al proprietario». Per via Cavallotti, l’assessora fa sapere inoltre che «sono partite mercoledì le ordinanze». Intanto, durante l’ultimo Consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio da circa 5 milioni di euro. Tra le varie entrate figura un fondo regionale da 900.000 euro destinato al centro storico. Tuttavia, per il momento il Comune, in merito alla destinazione di questo fondo, preferisce non rilasciare dichiarazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Obert: «Cagliari, ora un bel finale»

l Gaggini, Pilia
Le crisi

Usa-Vaticano, prove di disgelo «Lavorare insieme per la pace»

Il segretario di Stato Rubio da Leone XIV dopo gli attacchi di Trump 
Il caso

Delitto Mocci: i tre indagati in cella

I fratelli Tunis di Pirri e il quartese Campus sono accusati di rapina e omicidio 
Francesco Pinna
Regione

Protezione civile, c’è la nuova legge ma va via il capo

Merella si dimette e avverte: restano «criticità» non risolte 
Enrico Fresu
L’assessora Manca: «Vogliamo la rete ministeriale». La replica della minoranza: «L’ingresso di F2i non è necessario»

Aeroporti ai privati: «La Giunta svende la mobilità dei sardi»

Consiglio, scontro in commissione sulla cessione dello scalo di Cagliari 
Alessandra Carta
Salute

«È una grave malattia infettiva ma non è Covid»

Manzin: gli hantavirus hanno 20 diverse specie 
Sara Marci
Gli eventi

Sviluppo e innovazione, la nautica cresce

Aumenta l’export sardo, più 47% in due anni. Attenzione alla sostenibilità 
Viviana Montaldo