Cagliari, tensione al corteo antimilitarista 

Momenti di tensione in piazza Matteotti, a Cagliari, durante la protesta antimilitarista per l’esercitazione “Joint Stars 2025” e le iniziative benefiche, come lo screening pediatrico a bordo della nave Trieste, ormeggiata in porto. Due tafferugli a distanza di pochi minuti: qualche manifestante ha esploso bombe carta e petardi. Tante critiche verso il ministero della Difesa, la Regione e il Comune accusati di aver «patrocinato un’operazione di propaganda bellica». Cioè, la raccolta benefica finalizzata all’acquisto di strutture per il reparto di rianimazione pediatrica che dovrebbe nascere al Brotzu.

alle pagine 4, 5