Corsa a quattro per il sindaco di Nuoro 

Quattro aspiranti sindaco, 311 candidati alla carica di consigliere comunale. Nuoro guarda alle elezioni dell’8 e 9 giugno con meno entusiasmo del passato, almeno sul fronte dei numeri. Sette liste del Campo largo con 145 candidati sostengono la corsa di Emiliano Fenu, parlamentare M5S pronto a lasciare lo scranno della Camera per quello di piazza Dante, dove da giugno c’è il commissario Giovanni Pirisi. Sei liste con 126 candidati al Consiglio compongono l’alleanza che punta sull’ex parlamentare Giuseppe Luigi Cucca, già leader del Pd e ora di Azione, in campo con una compagine che, ad eccezione del Psd’Az, rinuncia ai simboli di partito e scommette sulle civiche, sostenute dal centrodestra. Corsa solitaria per Domenico Mele con “Democrazia sovrana popolare” e per Lisetta Bidoni con “Progetto per Nuoro”.

Alleanza per Cucca

«Mi hanno chiesto di assumermi questa responsabilità verso la città perché ho fatto una proposta di unità tra tutte le forze politiche abbandonando gli schemi partitici e cercando solo l’interesse della città. Una parte del quadro politico non mi ha neanche risposto, altri hanno chiesto un confronto e poi hanno proposto il mio nome», spiega Giuseppe Luigi Cucca nella sala del Municipio dove ieri presenta la lista che porta il suo nome. «Ho aderito alla richiesta pensando che sia il momento di lavorare per Nuoro tutti insieme. Prescindendo dall’esito dell’elezione continuerò a inseguire l’unità delle forze politiche nell’esclusivo interesse di Nuoro», sottolinea.

Via simboli e sigle collaudate, le liste si affidano in alcuni casi alle assonanze con i nomi originali, in altre scommettono su slogan inediti: “Forza Nuoro al centro”, “Riformiamo Nuoro”, “Cambiamo Nuoro ora!”, “SiAmo Nuoro” dove si candida l’ex assessore regionale Pierluigi Saiu, “Nuoro a capo Un’altra Sardegna”. E poi il Psd’Az, unica lista dell’alleanza con il simbolo storico.

«Il nostro partito esiste dal 1921 e il simbolo rappresenta la nostra terra. Rispettando la scelta fatta dai compagni di viaggio, abbiamo ritenuto che sia un simbolo identitario irrinunciabile, un valore aggiunto per tutti», spiega Claudia Camarda che con Graziano Siotto presenta la lista che arriva al traguardo alle 11.30.

Campo largo

Fenu, portabandiera dell’area che governa in Regione, allarga lo sguardo a Riformisti per Nuoro e Liberu che ne stanno fuori. «Hanno aderito all’appello all’unità che ho cercato di trasmettere fin dall’inizio. Nuoro ne ha bisogno, assieme a serietà e voglia di rimboccarsi le maniche», dice. Richiama l’importanza di rilanciare realtà come Nuoro azzoppate dal decremento demografico e dalla fuga dei giovani. «La politica vera si fa nei territori, mi candido per questo: dovere della politica è tornare nelle comunità locali perché da qui parte la ricostruzione del Paese. Per me è gratificante provare a fare qualcosa di concreto per una città che mi ha dato tutto. Io a Nuoro ci sto bene».

Nelle liste nomi nuovi come Stefano Ferreli, consulente giuridico della presidente della Regione Alessandra Todde, e anche ex, come i vice sindaci Ivo Carboni e Leonardo Moro, l’assessore Francesco Guccini (con un omonimo in un’altra lista dell’alleanza), Eleonora Angheleddu e Fausta Moroni, già esponenti della Giunta guidata dal sindaco Andrea Soddu, prima della crisi sfociata nel commissariamento del Comune. Fenu conta su M5S “Ripartiamo insieme”, Sinistra futura, Progressisti Nuoro e Liberu, Pd e “Riformisti per Nuoro”, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito socialista italiano e “Lista civica Uniti Emiliano Fenu sindaco”.

Unica donna

Lisetta Bidoni tenta il bis con “Progetto per Nuoro” dopo cinque anni di battaglie sui banchi dell’opposizione. Scommette come nelle elezioni precedenti tentando una corsa solitaria con 24 candidati equamente divisi tra uomini e donne. Lei è l’unica donna in campo per lo scranno di piazza Dante, come l’altra volta. «La città ha bisogno di un buon governo, trasparente, che sappia guardare al futuro. Credo di avere con la mia squadra la passione, le competenze e l’apertura politica giuste per poter realizzare un buon governo e ridare fiducia alla comunità nuorese», sottolinea.

Outsider

Domenico Mele, un passato da consigliere comunale negli anni Novanta sui banchi del Psd’Az, è l’outsider di queste elezioni. Torna dopo anni trascorsi a Roma e bacchetta tutti. «Mi candido perché Nuoro diventi come indicato nel piano regolatore Ramazzotti: prevedeva una popolazione di 50 mila abitanti che il centrosinistra nuorese in trent’anni ha distrutto riducendo la comunità di settemila residenti. Mi candido anche contro il centrodestra capitanato da un uomo di centrosinistra». Sedici nomi, un obiettivo: «portare la zona franca extradoganale».

RIPRODUZIONE RISERVATA