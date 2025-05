Surf-therapy e giochi regalano sorrisi e abbattono le distanze 

Sport acquatici, giochi in spiaggia, condivisione e educazione ambientale. Si apre oggi una giornata densa di attività a Porto Ferro, il litorale più bello e selvaggio del comune di Sassari, quartier generale della scuola della Bonga surf school.

La Neuropsichiatria infantile dell’Aou di Sassari, in occasione della 4ª Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo, ha organizzato, insieme alla scuola di surf di Marco Pistidda e Sinpia (Società italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza), un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dedicato alla promozione del neurosviluppo.

Il mare come terapia

Una domenica interamente dedicata ai bambini, alle famiglie, con gli educatori impegnati nell’Open day-outdoor. Dalle 10 le attività di surf e giochi in spiaggia, pensati per stimolare il lavoro di gruppo e la fiducia in sé stessi, quindi un laboratorio di riciclo creativo in cui sarà possibile trasformare materiali di recupero in piccoli manufatti da portare a casa. Una equipe di professionisti qualificati sarà pronta a sostenere ogni bambino nel rispetto dei propri tempi. Ma soprattutto ci saranno le tavole da surf, con le loro dinamiche di equilibrio e coordinazione, strumenti perfetti anche per finalità terapeutiche. «Abbiamo scelto il mare e la sabbia non solo per il loro fascino – afferma il professor Stefano Sotgiu, direttore di Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari, nonché tesoriere di Sinpia – ma perché il contatto con l’ambiente naturale favorisce l’autonomia e le relazioni. In occasione della festa della mamma, vogliamo celebrare tutte le forme di neurodiversità in un contesto informale, dove divertirsi significa anche imparare a conoscersi». Accanto alle attività pratiche, sarà presente un info-point dedicato ai disturbi del neurosviluppo dove saranno offerti materiali informativi e supporto per orientarsi tra ADHD, autismo, disturbi della comunicazione e altre condizioni. «Ogni proposta ludico-educativa è stata studiata per rafforzare le abilità sociali nei diversi contesti di vita quotidiana. Dal surf all’arte della sabbia, l’obiettivo è offrire opportunità di crescita e relazione, mettendo al centro il benessere dei più piccoli», spiega Alessandra Carta, responsabile dell’ambulatorio ADHD Nord Sardegna dell'Aou. «Conoscere è il primo passo per abbattere barriere e pregiudizi – aggiunge la dottoressa Vanna Cavassa, neuropsichiatra infantile dell’Aou di Sassari – vogliamo creare uno spazio accogliente dove domande e curiosità trovino risposta».

La Bonga Surf School non è nuova a queste iniziative. In passato ha collaborato con l’Università di Sassari su pazienti con il Parkinson. Più di recente la scuola di surf di Porto Ferro è stata scelta, insieme ad altri sei partners, per sviluppare un protocollo europeo unificato sulla sicurezza nell’ambito dell’inclusione e della realizzazione di un ambiente surfistico sano per l’autismo.

Pulizia della spiaggia

Ieri, alla vigilia dell’evento, invece, la Bonga Surf School ha promosso la pulizia della spiaggia con tantissimi volontari. Così tra una caccia al tesoro e le lezioni di surf e sup offerte dagli istruttori a tutti i partecipanti, la giornata ecologica è scivolata via all’insegna dell’impegno ambientale e divertimento. «Lo facciamo una volta al mese – racconta Pistidda – per sensibilizzare e educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente. Perché solo quando inchini la schiena e rivolgi il tuo sguardo verso la sabbia ti rendi conto di quanta plastica arriva dal mare».

