Parolin: «Serve una logica di fede e di Chiesa» 

Vicenza. Non sembra soffrire la mancata elezione al Soglio di Pietro, anzi: il cardinale Pietro Parolin invita a superare questo atteggiamento «secondo una logica diversa, di fede e di Chiesa». La prima dichiarazione del Segretario di Stato vaticano arriva in una lettera al Giornale di Vicenza dedicata alle sensazioni sul nuovo Pontefice e alla «coinvolgente» esperienza del Conclave.

«È una testimonianza - precisa Parolin - a partire dalla gioia che in così breve tempo la Chiesa universale abbia ritrovato il suo Pastore dopo la malattia e la morte di Papa Francesco, che ha avuto la pazienza di tenermi come suo Segretario di Stato per quasi 12 anni. Crediamo che, attraverso l'azione dei Cardinali elettori, è lo Spirito Santo che sceglie la guida della Chiesa».

Di papa Leone XIV, prosegue il cardinale ex “favorito” nel Conclave, «mi ha colpito la serenità del volto in momenti intensi e, in un certo senso, drammatici, che cambiano totalmente la vita di un uomo. Non ha mai perduto il suo sorriso mite, pur nella viva consapevolezza dei non semplici problemi che la Chiesa d'oggi si trova ad affrontare». Il nuovo Papa «ha ben presenti i problemi del mondo d'oggi, come ha dimostrato fin dalle sue prime parole sulla pace disarmata e disarmante».

Prosegue Parolin: «Ho sperimentato in lui conoscenza delle situazioni e delle persone, pacatezza, equilibrio nelle soluzioni, rispetto, attenzione e amore per tutti». Una «grande esperienza di religioso e di pastore», che unita alla spiritualità di Sant'Agostino gli daranno «le risorse per lo svolgimento efficace del ministero che il Signore gli ha affidato».

