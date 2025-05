«Continuità a 100 euro? Non è una sfida impossibile» 

Il progetto è molto ambizioso. Forse anche troppo per i più scettici: creare un sistema di continuità territoriale aerea che garantisca i prezzi più bassi mai messi a disposizione per i residenti in Sardegna, assicuri nel contempo tutte le rotte necessarie affinché nessun sardo rimanga a terra (neppure nei periodi più caldi) e includa nelle agevolazioni parenti, emigrati e pendolari che lavorano stabilmente nell’Isola. Insomma, la giunta Todde vorrebbe disegnare uno schema di continuità che diventi modello di riferimento per tutti i bandi che si succederanno negli anni.

Una rivoluzione talmente grande da poter essere varata non a caso solo fra un anno, dopo lunghi mesi di analisi, lungaggini burocratiche, confronti con Governo, Unione Europea, i vettori interessati e i sindacati.

Assessora Manca, stabilire una tariffa di 100 euro andata e ritorno per Linate o Fiumicino sarebbe un bel regalo per i sardi, ma siamo sicuri che le compagnie aeree potranno accettare queste condizioni nel prossimo bando?

«Siamo convinti che la proposta che faremo alle compagnie sia assolutamente sostenibile dal punto di vista economico perché supportata da analisi precise sulle compensazioni che siamo pronti a offrire a chi si aggiudicherà il bando. Non bisogna infatti dimenticare che nella recente Finanziaria sono stati stanziati ben 80 milioni di euro, contro i 40 dell’attuale bando, a cui se ne aggiungeranno altri 23 destinati proprio ad abbattere le tariffe. Risorse a nostro avviso adeguate per rendere appetibile il bando alle compagnie che vorranno aggiudicarsi il servizio».

Le tempistiche sono confermate?

«Il nostro obiettivo è partire con il servizio dall’aprile del 2026. Un tempo apparentemente lungo ma indispensabile per non avviare un bando a stagione turistica inoltrata. Sia quella invernale che quella estiva. E per farlo siamo obbligati a chiedere una proroga tecnica che ci permetta di avere tutto il tempo necessario a stilare un bando il più soddisfacente possibile».

Anche gli obiettivi sono chiari?

«Siamo convinti che una continuità territoriale efficiente debba ridurre il più possibile i disagi dell’insularità. Per questo motivo punteremo forte su Linate e Fiumicino, aggiungendo voli da per questi due scali per garantire ai sardi collegamenti rapidi verso i principali poli sanitari e aeroportuali del Paese».

Non avete paura che dall’Ue ci possano essere obiezioni su possibili distorsioni della concorrenza di mercato?

«Per abbattere le tariffe noi ricorreremo al decreto ministeriale della continuità, ma se da Bruxelles ci fosse qualche resistenza, utilizzeremo gli aiuti sociali già in vigore per tutte le rotte Ue e perciò già approvati dall’Unione».

Tra le incognite di ogni bando di continuità c’è anche il rispetto da parte delle compagnie aeree del contratto di servizio, soprattutto per quanto riguarda le frequenze da aggiungere ogni qual volta i voli siano quasi saturi. Siete pronti a evitare possibili violazioni?

«L’obiettivo questa volta è di fissare paletti certi e mettere nero su bianco tutte le nostre necessità, imponendo da subito regole chiare a tutela dei sardi. La prima deve essere la metodologia con cui ottenere velivoli supplementari in caso di bisogno. Attualmente possono essere chiesti solo nel caso le prenotazioni occupino il 91% dei posti disponibili nell’arco di una giornata. Ma è una procedura che non garantisce tempestività. Nel prossimo bando fisseremo all’80% questa soglia, così da avere tutto il tempo di far adeguare le compagnie, che devono preparare velivoli ed equipaggi, e gli scali aeroportuali che devono invece allestire gli “slot” supplementari».

In passato le compagnie hanno spesso ignorato queste clausole lasciando tanti sardi senza biglietto.

«Ecco perché vogliamo cambiare le regole attuali. Prima di tutto affidandoci per la prima volta a una banca dati che ci comunichi in tempo reale il tasso di prenotazione così da richiedere gli aeroplani necessari. Un monitoraggio a nostro avviso estremamente efficace che ha evitato per esempio il caos dei voli durante le scorse festività natalizie. Inoltre, altro importante aspetto inedito rispetto ai bandi passati, è che ogni velivolo supplementare messo a disposizione dalle compagnie verrà remunerato incentivando quindi il loro impiego in caso di emergenza».

Un anno di attesa comunque sembra troppo per un bando che è stato già delineato.

«Questo bando è il risultato di un’ottantina di incontri con Ministero, compagnie e sindacati. Il frutto di un lungo lavoro che mira ad avere un servizio efficiente per l’Isola e un accordo di 3 anni più 1 che consenta alle compagnie interessate a partecipare al bando di investire e pianificare con certezza. In altre parole, vogliamo mettere in sicurezza un servizio che permetta di avere adeguate tratte agli orari più comodi, di trasportare medicinali o animali senza troppe lungaggini e persino incentivare le tariffe per i parenti dei residenti».

Un accordo quindi più completo dei precedenti?

«Sì, ne siamo convinti. Anche perché per la prima volta inseriremo negli accordi anche la tutela dei lavoratori uscenti e la facoltà di riassorbirli dalle compagnie subentranti. Ovviamente non sarà possibile che tutti possano essere automaticamente rioccupati, ma stiamo studiando un sistema affinché le compagnie siano incentivate ad attingere al personale uscente in caso di necessità».

Voltando pagina dello stesso libro non si possono ignorare le incognite analoghe della continuità marittima. Come vi state muovendo?

«La competenza in questo caso è del ministero dei Trasporti, ma contiamo di essere coinvolti comunque in questa partita fondamentale per la mobilità dei sardi. Sia per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri che quello delle merci».

Infine il tema caldissimo dell’ipotesi di fusione degli aeroporti sardi sotto un unico ombrello privato. Come sta procedendo la Regione e che obiettivi ha sul futuro degli scali isolani?

«La Regione da tempo ha dichiarato di voler dire la propria sull’argomento e i 30 milioni di euro stanziati per una eventuale partecipazione regionale servono proprio a confermare che noi ci siamo e siamo disposti a contribuire seriamente alla gestione pubblica dello scalo di Cagliari. La questione è comunque complessa e sebbene ci siano leggi che guidano questo tipo di operazioni è necessario distinguere la possibilità di fare rete tra aeroporti sardi e quella invece di privatizzarli. Noi pensiamo che la Regione abbia la possibilità di incidere nelle politiche di gestione delle sue vie di accesso. Porti e aeroporti sono infatti i cancelli di entrata e uscita dall’Isola con un valore molto più importante dell’interesse dei privati e l’incremento del traffico aereo non è necessariamente un miglioramento del servizio per i residenti. E su questo vorremo sempre avere una voce in capitolo».

