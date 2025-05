«Difendere i confini euro-atlantici da un conflitto ad alta intensità» 

Deve essere rafforzata la «postura di deterrenza della Nato». È necessario «prepararsi ad affrontare ogni scenario, incluso un conflitto prolungato ad alta intensità per difendere i confini euro-atlantici». Con la Difesa italiana chiamata «a lavorare per contribuire alla stabilità e deterrenza lungo il fianco sud dell’Alleanza». Sono queste le finalità della Joint Stars 25 (Jost25), che nelle comunicazioni ufficiali viene definita «l’evento addestrativo più importante della Difesa. Sotto la guida del Comando operativo di vertice interforze (Covi) vede «schierati numerosi assetti delle forze armate, corpi armati dello Stato e altri ministeri e agenzie».

Lo scenario Sardegna

Dove? In Sardegna, ovvio: l’Isola che offre – anche suo malgrado – i poligoni di Teulada, Quirra-Perdasdefogu e Capo Frasca nelle loro porzioni di terra, di mare (per migliaia di chilometri quadrati) e di cielo per le esercitazioni militari. Eventi annuali, annunciati e pianificati: l’edizione in corso è stata confermata a dicembre 2024 durante l’ultima riunione del Comitato misto paritetico sulle servitù militari. Un appuntamento fisso, ormai. “Giochi di guerra”: così vengono definiti. Che con la guerra “vera” su più fronti e la corsa al riarmo hanno un significato che di “ludico” ha ben poco.

Esercitazione italiana

Una sottolineatura è d’obbligo: la Joint Stars non è una esercitazione Nato. Non partecipano altri Paesi dell’Alleanza: si tratta di un’operazione italiana, a differenza della Mare Aperto 2025 che si è conclusa lo scorso 18 aprile. Anche in quell’occasione la Sardegna è stata “protagonista”: avevano partecipato oltre 120 mezzi tra unità navali, sommergibili, aerei, elicotteri e veicoli non pilotati di tipo subacqueo, aereo e di superficie, oltre 6.000 militari provenienti da otto nazioni della Nato, con la presenza di osservatori di 21 marine estere. La Jost 2025 invece vede impiegati uomini e donne di Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza, Protezione Civile, Croce Rossa e Vigili del fuoco. Perché oltre che per far fronte agli scenari di guerra è necessario l’addestramento su scenari di crisi come terremoti o incendi di grandi dimensioni.

La storia

La prima edizione delle operazioni sotto la sigla Jost risale al 2017. Lo scopo è spiegato nei comunicati stampa diramati dal ministero di via XX Settembre: «In considerazione dei molteplici possibili scenari di impiego è necessario sviluppare e condurre attività esercitative interforze sia nazionali che nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, al fine tanto di testare le procedure e aumentare il livello di professionalità del personale e di interoperabilità delle piattaforme in dotazione alle unità, quanto di potenziare il livello di credibilità delle Forze Armate quali contributrici alla sicurezza internazionale». Anche questione di credibilità italiana, quindi. C’erano state le repliche nel 2018 e 2019. Negli anni successivi pure la Difesa ha lavorato in remoto a causa del Covid. Poi l’apice nel 2023, quando la Joint Stars è stata associata alla gigantesca esercitazione Noble Jump: quella sì ufficialmente della Nato, che aveva piazzato la sua base logistica con centinaia di carri armati (anche Leopard da cedere all’Ucraina) al porto canale di Cagliari. Quella iniziata nei giorni scorsi è l’ottava edizione: le armi torneranno a tacere il 30 maggio. Dall’indomani nei poligoni sardi sono autorizzate solo attività in bianco. Si riprende a settembre. Come ogni anno, da 70 anni.

