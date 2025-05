«Controlli sulle basi, decidiamo noi» 

«Sul nostro territorio decidiamo in Sardegna». A dirlo con veemenza, riferendosi alle basi militari e alla gestione del patrimonio ambientale sardo, è stata la governatrice Alessandra Todde davanti alla platea di Europa Verde. Todde ha attaccato il disegno di legge 1887: in estrema sintesi, l’iniziativa fa in modo di evitare che leggi regionali in materia ambientale possano automaticamente applicarsi alle aree militari, e questo per un duplice scopo, ossia per prevenire contenziosi tra lo Stato e le regioni e per evitare che gli stessi possano ritardare o minacciare la prontezza operativa della struttura militare che è chiamata a essere sempre al passo con l’evoluzione del quadro geopolitico internazionale. Per rendere ancora più sintetico il concetto, il ddl vorrebbe attribuire in via esclusiva allo Stato ogni competenza sui territori occupati da installazioni militari.

L’attacco

«Ribadisco a Roma che sul nostro territorio decidiamo noi, non accetteremo di essere calpestati», ha tuonato Todde. «Il disegno di legge 1887 voluto dal centrodestra, mina in profondità le competenze delle regioni in materia ambientale, sottraendo loro ogni controllo sui territori dove sorgono complessi militari», ha spiegato. «Una proposta che rappresenta un autentico attacco all'autonomia regionale e che potrebbe ridurre il controllo sulle aree militari. Non lo possiamo accettare». Il discorso di Todde è riferito alle polemiche sulle normative ambientali. In questo caso il governo vorrebbe avocare allo Stato il controllo di questi territori, sollevando la questione della pubblica utilità.

Il ddl

L’iter parlamentare del ddl 1887 a firma di Paola Maria Chiesa (FdI) è iniziato il 7 marzo in commissione Difesa della Camera dei deputati e l’iter dovrebbe essere agevolato dai voti del centrodestra. E in Sardegna, dove il territorio è gravato, anche in zone paesaggistiche di pregio, da servitù militari.

