Monserrato, la città del vino e l’identità perduta 

Nella storica capitale sarda della viticoltura che vanta la cantina più vecchia dell’Isola (1924), delle case campidanesi e dei tradizionali “magasinus” – dove si vendeva il vino e si beveva in compagnia – ti aspetteresti che il centro storico sia il classico “fiore all’occhiello”: grandi portali di legno, corti curate, acciottolati sulle strade, b&b un po’ ovunque. E tanti turisti a spasso in cerca di “esperienze autentiche”.

A Monserrato – l’antica Paùli – nell’ultimo mezzo secolo qualcosa è però andato decisamente storto. Centinaia di caratteristiche abitazioni in ladiri – i mattoni in terra cruda dell’edilizia tradizionale sarda – sono state abbandonate o stravolte al punto da renderle irriconoscibili, mentre le strette stradine, un tempo affollate di umanità e botteghe, oggi sono semi deserte e ricoperte da una nera coltre di asfalto dissestato. I b&b ci sono, ma non superano la decina, e a occuparli sono principalmente lavoratori in trasferta o parenti dei pazienti del Policlinico. Insomma, il vecchio borgo contadino oggi è diventato un agglomerato senza identità e senza anima, dove i gioielli del passato superstiti convivono con brutture architettoniche di ogni tipo, comprese le immancabili facciate in stile “non finito sardo” con mattoni o blocchetti a vista.

Estensione abnorme

Eppure proprio qua, in questo paesone di quasi 19mila abitanti alle porte di Cagliari, c’è forse il centro storico più grande (in proporzione) dell’Isola. Su 60 ettari di estensione del perimetro urbano, 40 ricadono nell’area vincolata, dunque due terzi, anche se poi al suo interno c’è un “centro matrice” – il nucleo più antico - un po’ più piccolo. «Il centro storico ha un patrimonio edilizio molto precario e si va spopolando – ammette l’assessore all’Urbanistica Piergiorgio Massidda –. Il suo perimetro abnorme fu tracciato nei primi anni ‘80 dal Comune di Cagliari, di cui Monserrato era frazione sino al 1991, e questo rappresenta un grande problema visto che si può intervenire soltanto osservando i vincoli previsti per i centri storici». Vincoli che portano ad attese più lunghe per chi vuole ristrutturare, ma anche a costi esagerati. «La nostra amministrazione non è però rimasta a guardare – prosegue Massidda -: ha tolto tutte le restrizioni che poteva e per questo siamo fiduciosi che molte delle case oggi abbandonate vengano via via riqualificate». Il riferimento è alle modifiche apportate nel 2020 al piano particolareggiato adottato nel 2015, che il sindaco Tomaso Locci ha sempre rivendicato con orgoglio: dalla riconfigurazione dei volumi interni, alle nuove aperture negli edifici, all’utilizzo dei magazzini a fini abitativi, commerciali e di ristorazione, all’innalzamento di nuovi piani, sino alla possibilità di installare impianti fotovoltaici.

Costi e decine di eredi

Paolo Pardu, dell’agenzia immobiliare “Casaper Monserrato” di via del Redentore, la vede da un altro punto di vista. «La questione vincoli incide più per gli impresari che non possono frazionare – spiega –, per i privati a pesare sono principalmente i costi anche alla luce del fatto che il superbonus ha fatto quadruplicare i prezzi dei materiali. Una vecchia campidanese in cattive condizioni può valere dai 130 ai 150mila euro ma per ristrutturarla, oggi che non ci sono più incentivi, si spendono almeno mille euro al metro quadro, arrivando così a cifre molto importanti. C’è poi un altro dettaglio: spesso la proprietà va dai 10 ai 30 eredi, tra figli, nipoti e pronipoti. E ci sono beghe familiari, dissidi, incomprensioni. Mettere tutti d’accordo è complicato. Nonostante ciò il mercato è vivace e ci sono molte occasioni, segno che una rinascita è possibile».

Le ragioni del declino

Antonio Sarigu, l’ex assessore all’Urbanistica e tra gli artefici del piano particolareggiato, nel centro storico ci abita e non nasconde l’enorme amarezza di vederlo ridotto com’è. «La mancata valorizzazione è una grande occasione perduta – dice -. Ormai di case campidanesi di pregio ne sono rimaste non più di venti, anche di meno, su centinaia. Molte sono state demolite, altre completamente stravolte. E non c’è un responsabile o un colpevole ma diversi fattori: prima di tutto le norme nazionali e regionali che andrebbero semplificate, perché tra pareri della sovrintendenza e burocrazia ci sono difficoltà anche ad aprire una finestra o a sistemare piccoli vani. In questo quadro però il Comune avrebbe potuto fare delle cose e non le ha fatte: mancano completamente gli interventi di contorno sulla pavimentazione delle strade, l’illuminazione pubblica e le piazze. Anche la Regione dovrebbe intervenire e dare incentivi». C’è poi il problema del riutilizzo dei volumi. «Noi sardi siamo sempre meno e sempre più vecchi – aggiunge Sarigu -, perché dobbiamo occupare altri spazi quando abbiamo una marea di immobili inutilizzati? Due giovani sposi non acquisteranno mai una vecchia campidanese da 400 metri quadrati non frazionabile a Monserrato, perché è troppo grande per le loro esigenze e costerebbe uno sproposito».

Il tempo perduto

Il sospetto però è che il treno sia ormai passato. «Monserrato sconta il fatto di non aver avuto un piano particolareggiato sino al 2015 – dice Andrea Zucca, consigliere di minoranza tra i più duri contro la Giunta Locci –, e questo ha impedito di partecipare ai bandi e accedere ai fondi stanziati nei primi anni Duemila per la riqualificazione dei centri storici. Se oggi vai a Dolianova o Serdiana o in tanti altri paesi sardi vedi strade con acciottolati e pavimentazioni in pietra curate e molto suggestive, questo invoglia anche i cittadini a ristrutturare e investire. Qui invece abbiamo solo asfalto brutto, pieno di buche e sconnesso. Cosa fare? Ci vorrebbe un piano dettagliato, un censimento delle abitazioni storiche per lavorare su interventi mirati. Idem per le strade: andrebbe tagliato via l’asfalto e studiate pavimentazioni degne di un centro storico. Di certo è complicato ma se si inizia subito in un decennio si potranno vedere i risultati».

