Cagliari, la gioia è Tricolore: lo scudetto è delle ragazze 

Alla fine, una sorpresa (in positivo), che testimonia la grandezza sportiva, è arrivata nel campionato a squadre femminile: la Sardegna, grazie alle ragazze del C&C Spazio Newton di Cagliari è campione d’Italia nel padel. Perché l’edizione 2025 dei Campionati italiani a squadre Ladies 35/40/45 aveva seguito quasi alla lettera il copione stilato secondo l’elenco delle teste di serie, proponendo verosimilmente la migliore finale possibile. Ma il colpo di scena c’è stato, perché lo scudetto non è andato alle favorite del Padel 31 Firenze (Fognani, Fantozzi, Ghezzi, Giacchetti, Antognoni, Rodriguez e Salvatori) ma alle cagliaritane Michela Meloni, Francesca Piu, Claudia Cuccu, Katia Marci e Carolina Vargiu che nella finalissima giocata sabato a Perugia (alla Padel Arena Fastweb) si sono imposte nettamente per 2-0 e hanno portato per la prima volta nell’Isola lo scudetto.

Il successo

Di certo, il titolo conquistato nel weekend in Umbria ha detto due cose: intanto ha certificato la superiorità delle cagliaritane nel torneo, non solo per il successo netto ottenuto nella finalissima ma anche per come le cagliaritane hanno giocato per tutta la manifestazione. Non solo. Questo scudetto testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, anche il successo di un movimento che anche nell’Isola diventa ogni giorno più forte, proprio grazie al grande lavoro e alla determinazione di circoli di padel come quello di via Newton.

