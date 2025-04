Caccia al tesoro, vittoria di Santu Antine 

Si è conclusa ad Isili la sesta “Caccia al tesoro della Sardegna” che ha incoronato vincitore la squadra “Santu Antine”, composta da un insieme di partecipanti da tutta l’isola con basi a Torralba e Cagliari.

Una iniziativa organizzata dall’associazione culturale Gitaneris tra Isili e il territorio circostante. Tredici le squadre che hanno partecipato a questa sesta edizione, di Cagliari, Torralba, Busachi, Isili, Nurri, Villanova Tulo, Nurri, Orroli, Nuragus e Lodè, che hanno raccolto migliaia di appassionati. I partecipanti hanno cominciato in un lungo viaggio nell’isola toccando centinaia di località e affrontando 144 prove suddivise in 6 tappe legate da un filo comune come l’acqua e i santi. L’ultima tappa a Santa Vittoria di Esterzili. Il tesoro è stato ritrovato all’interno di un pluviometro, luogo simbolo pensato per lanciare un messaggio chiaro l’acqua piovana è una risorsa vitale soprattutto per le zone interne dell’isola spesso colpite da periodi di siccità. (s. g.)

