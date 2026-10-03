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Serie D.
04 ottobre 2026 alle 00:19

Budoni-Monastir, derby di vertice 

Chi vince vola in alto: i biancoblù sono a -1 dalla vetta 

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Budoni contro Monastir, un derby tra due squadre che cercano un ruolo da protagonista anche in questa stagione. La sfida più attesa della sesta giornata di Serie D si gioca oggi alle 16 allo stadio “Pasquale Pinna” e vede di fronte galluresi e campidanesi.

Gli ospiti

I biancoblù vanno a caccia dei tre punti per continuare la scalata: finora nelle partite contro le sarde il Monastir ha perso in coppa contro la Cos, ma si è riscattato battendo i sarrabesi alla prima giornata di campionato. La squadra di Marcello Angheleddu si trova a -1 dalla capolista Sarnese, assieme a Paganese e Trastevere. Il bottino è di 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Un avvio all’insegna della continuità con l’ultimo campionato in cui aveva chiuso con la vittoria dei playoff. Masia e compagni sono in serie positiva da due turni: alla vittoria di misura al Comunale contro l’Aranova ha fatto seguito il 2-2 di domenica con l’Albalonga. Nell’ultima sfida sono andati a segno Aloia all’8’ del primo tempo e Loru al 22’ della ripresa.

L’attacco è il punto di forza della squadra, con ben 12 gol all’attivo. Da segnalare l’ottimo stato di forma dell’attaccante Alessandro Aloia, capocannoniere del campionato con quattro reti (una su rigore). A quota tre segue il centrocampista Lorenzo Loru, una delle rivelazioni di queste prime giornate. La retroguardia biancoblù ha invece incassato otto gol senza mai chiudere una gara a reti inviolate e Angheleddu spera di cambiare subito il trend già da questa sfida.

I padroni di casa

Il Budoni si presenta a questo derby galvanizzato dalle ultime due vittorie contro Anzio e Venafro: in particolare per il blitz per 3-2 in Molise, con i gol decisivi di Gomez e Fall. I galluresi si trovano attualmente al nono posto in classifica a quota 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In cinque giornate hanno realizzato nove gol, subendone otto. In questa gara i biancoazzurri punteranno in particolare sulla verve di Ameth Fall, reduce da due doppiette consecutive contro Anzio e Venafro. L’attaccante senegalese si trova a quota quattro gol in vetta alla classifica marcatori assieme ad Aloia.

Nella scorsa stagione il Budoni era uscito sconfitto due volte contro il Monastir, perdendo 2-0 in casa e 1-0 in trasferta. Non mancherà dunque la volontà di riscatto per la squadra di Bonomi. La direzione della gara di questo pomeriggio è affidata all’arbitro Michele Aprile di Caserta.

Probabili formazioni

Budoni (4-3-3) : Di Giorgio; Cubeddu, Cabri, Taiappa, Molinari; Ladu, Schirru, Gomez; Ragatzu, Fall, Privitera. Allenatore Bonomi.

Monastir (4-3-3) : Le Rose: Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Belli, Conti, Loru; Mameli, Aloia, Leone. Allenatore Angheleddu.

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