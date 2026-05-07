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Monserrato.
08 maggio 2026 alle 00:29

Buca dimenticata di fronte all’Alberghiero 

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È sempre più un caso la perdita idrica che in via Decio Mure, davanti all’istituto alberghiero, ha fatto sprofondare l’asfalto e che nessuno ripara. Da tempo la voragine crea disagi e pericoli per automobilisti e residenti, e le transenne che la delimitano sono state abbattute più volte. La questione è finita di recente in Consiglio con un’interrogazione di Efisio Sanna: «Sono anni che si verifica questa situazione, ritengo essenziale un intervento di Abbanoa per risolvere la copiosa perdita». In risposta, l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi ha spiegato che la zona è stata monitorata più volte insieme ai tecnici di Abbanoa. «Le analisi effettuate non hanno rilevato presenza di cloro», ha detto, escludendo quindi una perdita dalla condotta. Secondo il Comune, l’acqua proverrebbe da un punto più a monte, nel territorio di Cagliari. «Stiamo insistendo perché si intervenga». (d. l.)

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