Bosa, il tris ora è vincente 

Li Punti 2

Bosa 3

Li Punti (4-3-3) : S. Sanna, Dettori, L. Tedde, Cresci, Pilo, Zichi, Cher-

chi, Caggiari (12’ st Marratzu), Ci-

rotto (38’ st Viale), Zinellu, Tuccio (45’ st Di Napoli). In panchina Canalis, Senes, Angioni, Dessena, Samb, A. Sanna. Allenatore Salis.

Bosa (4-4-2) : S. Tedde, Irazoque, Serra, Mura (31’ st Melas), Angotzi (37’ st Urgu), Aldana, Unali, Carta, Nóbrega (23’ st Cossu), Ledda (46’ st Soddu), Carta (1’ st Pinna). In panchina Ferralis, Pischedda, Marras, Todaro. Allenatore Carboni.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : pt 3’ Cirotto, 13’ Fadda, 24’ Ledda; st 9’ Fadda (r), 20’ Zichi.

Note : ammoniti Zichi, L. Tedde, Carta, Pinna, S. Tedde. Recupero 2’ pt-8’ st.

Sassari . Vola il Bosa al Comunale. Annota nuovamente tre gol nel tabellino ma, a differenza dell’esordio stagionale in cui era stato rimontato dal Buddusò, stavolta riesce a portare a casa l’intera posta in palio (seppur con qualche timore sul finale). Il Li Punti, fanalino di coda, rimane in fondo alla classifica, in attesa di fare capolino e superare il guado del -2 di penalizzazione.

Il commento

«Una bellissima partita», commenta Salvatore Carboni, allenatore del Bosa, «ricca di episodi ed errori da cui sono scaturiti 5 gol. Il nostro umore è alto: abbiamo battuto una diretta concorrente, anche se siamo di nuovo riusciti a compromettere la partita. Tuttavia, a questo giro, soffrendo con le unghie e con i denti, abbiamo difeso il risultato. Siamo un gruppo unito e soprattutto giovane, con tanti all’esordio in Promozione».

Le reti

Il riferimento indiretto è per l’uomo (meglio ragazzo) copertina: Simone Ledda, classe 2009, autore dell’incornata del gol del 2-1, su tiro-cross di Claudio Fadda, altro mattatore del match con una doppietta. La prima marcatura arriva al 13’, con un tiro da fuori, in risposta al vantaggio sassarese, siglato da Cirotto (inserimento, filtrante di Pilo e dribbling al portiere) al 3’. La seconda è un rigore realizzato, nella ripresa, per un fallo fortuito di Zichi, bravo poi a rimediare insaccando di testa la rete del 2-3 al 65’ e dando il via a un assedio sassarese (con tante potenziali occasioni sfumate) chiuso con un nulla di fatto.

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