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11 settembre 2026 alle 00:19

Borghi e miniere per cinque giorni capitali dello “Slow food” 

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Decolla nel sud ovest sardo lo “Slow food travel Sulcis Iglesiente”, ovvero il tour della stampa nazionale alla scoperta del territorio. Da ieri e sino al 13 settembre saranno quattro giorni in viaggio nel Sulcis Iglesiente, nelle comunità, fra paesaggi, produzioni enogastronomiche, artigianali, e meraviglie del patrimonio archeologico, minerario e culturale. L’iniziativa è della Provincia, in collaborazione con Slow Food Cagliari e Slow Food Italia. Partecipano le testate giornalistiche specializzate Bell’Italia, Caravan e Camper, Turismo all’aria aperta, Foster Magazine, Dove, La Stampa, Il Gusto – Repubblica, Radio Popolare e Il Sole 24 Ore. Il Press Tour è stato costruito come un viaggio attraverso le diverse anime del Sulcis Iglesiente. La prima giornata nell’isola di Sant’Antioco, oggi sarà invece dedicata all’Iglesiente. Domani 12 settembre a San Pietro, poi nel pomeriggio Tratalias e il borgo medievale. Si concluderà il 13 settembre nel Basso Sulcis, fra Villaperuccio e Nuxis. «Il Sulcis Iglesiente - afferma il presidente Mauro Usai - deve essere raccontato come un territorio unico: la presenza di importanti testate nazionali offre l’opportunità di far conoscere soprattutto le comunità che custodiscono questo patrimonio».

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