Borghi e miniere per cinque giorni capitali dello “Slow food” 

Decolla nel sud ovest sardo lo “Slow food travel Sulcis Iglesiente”, ovvero il tour della stampa nazionale alla scoperta del territorio. Da ieri e sino al 13 settembre saranno quattro giorni in viaggio nel Sulcis Iglesiente, nelle comunità, fra paesaggi, produzioni enogastronomiche, artigianali, e meraviglie del patrimonio archeologico, minerario e culturale. L’iniziativa è della Provincia, in collaborazione con Slow Food Cagliari e Slow Food Italia. Partecipano le testate giornalistiche specializzate Bell’Italia, Caravan e Camper, Turismo all’aria aperta, Foster Magazine, Dove, La Stampa, Il Gusto – Repubblica, Radio Popolare e Il Sole 24 Ore. Il Press Tour è stato costruito come un viaggio attraverso le diverse anime del Sulcis Iglesiente. La prima giornata nell’isola di Sant’Antioco, oggi sarà invece dedicata all’Iglesiente. Domani 12 settembre a San Pietro, poi nel pomeriggio Tratalias e il borgo medievale. Si concluderà il 13 settembre nel Basso Sulcis, fra Villaperuccio e Nuxis. «Il Sulcis Iglesiente - afferma il presidente Mauro Usai - deve essere raccontato come un territorio unico: la presenza di importanti testate nazionali offre l’opportunità di far conoscere soprattutto le comunità che custodiscono questo patrimonio».

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