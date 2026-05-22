Bonorva pronto a far festa 

Bonorva. Titoli di coda pronti a scorrere con i commiati di rito. Un trofeo da mettere in bacheca per una squadra, qualche rimpianto per l’altra ma un solo biglietto disponibile da strappare per fare il salto di categoria. L’Eccellenza 2026/27 chiama la sua ultima protagonista: Bonorva e Villacidrese risponderanno all’ultimo appello domani, al Chicchitto Chessa, nel ritorno della finale playoff di Promozione.

L’andata, disputata al Comunale di Villacidro, ha visto prevalere per 0-2 gli ospiti allenati da Pulina, che ora hanno la serenità di poter contare su due risultati e mezzo dei tre a disposizione. Difatti, anche una sconfitta di misura sancirebbe per loro il passaggio del turno. I campidanesi per portare le ostilità ai supplementari dovrebbero realizzare due gol in più degli avversari. Strada in salita? Sì, ma il punteggio di una settimana fa non deve trarre in inganno perché non evidenzia l’equilibrio di una gara viva, ricca di occasioni e di numerosi capovolgimenti di fronte in cui la Villacidrese ha sfiorato la rete in tre momenti (traversa, conclusione a lato, parata decisiva di Mannoni) con l’impreciso Agostinelli. Al contrario della freddezza sotto porta del tandem d’attacco del Bonorva, guidato dall’esperienza e le zampate di Saba e Chelo.

Che finale di ritorno sarà? Il Bonorva arriva privo di assenti mentre l’allenatore della Villacidrese, Diego Mingioni, dovrà rinunciare all’acciaccato Stefano Atzeni ma ritroverà il capocannoniere Roberto Cappai nel suo 4-4-2 (questa volta ancor più a trazione offensiva?). Postilla finale: un paracadute per la squadra sconfitta potrebbe essere rappresentato dalla vittoria dei playoff verso la Serie D (o un eventuale ripescaggio) dell’Ilvamaddalena, che libererebbe uno slot in Eccellenza.