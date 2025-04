Bobby Watson e l’Orchestra Jazz domenica al Verdi 

Ultimo appuntamento domenica 4 maggio (doppio concerto alle 11 e alle 19) al Teatro Verdi di Sassari della ventiduesima edizione della rassegna “JazzOp”, organizzata dall’associazione Blue Note Orchestra in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. C’è molta attesa per il gran finale “OJS Meets Bobby Watson” che vedrà sul palco insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna, come special guest, il sassofonista e compositore americano Bobby Watson, a pieno titolo uno dei grandi del jazz contemporaneo.

Nella sua lunga carriera Watson è stato direttore dei Jazz Messengers di Art Blakey, di cui è stato forza trainante per quattro anni e quattordici album, ha suonato con Wynton e Branford Marsalis, Max Roach, George Coleman e Betty Carter. Ha all’attivo 30 dischi da solista e un centinaio di incisioni insieme ad altri grandi del jazz. «Che emozione», ha detto Watson, «tornare dopo tanti anni nella vostra splendida terra, di cui conservo ottimi ricordi. Non vedo l'ora di poter suonare con l’Orchestra Jazz della Sardegna, sarà meraviglioso interagire con questi bravi musicisti e suonare i miei brani arrangiati da Duccio Bertini, un compositore eccezionale che ho incontrato per la prima volta anni fa nel Sud Italia».

