Le polemiche.
14 febbraio 2026 alle 00:38

«Blackout continui e sicurezza a rischio: così non è gestibile» 

«La sicurezza dei cittadini è a serio rischio: sull’illuminazione pubblica bisogna metterci mano seriamente, non se ne può più di vedere strade al buio». L’attacco è di Edoardo Tocco, consigliere comunale di Forza Italia, che chiede un intervento risolutivo del Comune. «È una situazione persistente, che va avanti ormai da mesi, e quello che mi dispiace di più è che il problema non si presenta solo nelle zone periferiche, ma anche nel centro storico. Le segnalazioni arrivano da tutte le parti». Tocco sottolinea anche che «alcune centraline sono state manomesse: sono state trovate divelte, in alcuni casi con dei cavi di rame rubati». Alle forze dell’ordine, per ora, non sono arrivate denunce in tal senso.

«Non è possibile che ci siano dei blackout così continui», aggiunge la consigliera Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna). «Stampace, Genneruxi, La Palma, quartiere del Sole, ma anche la Marina e piazza del Carmine: sta succedendo dappertutto. La passata consiliatura aveva investito tanti soldi, gli impianti sono relativamente recenti. Abbiamo chiesto che l’amministrazione intervenga, anche in maniera straordinaria, per capire quale sia il problema a monte. E che si incrementi l’illuminazione pubblica nei quartieri di ingresso alla città, anche per una questione di serenità dei cittadini».

