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Via Parigi.
24 luglio 2026 alle 00:29

Bimbo inciampa in una buca, l’ira dei residenti 

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Paura in via Francia dove un bambino nei giorni scorsi è caduto dopo essere inciampato in una buca profonda al lato della strada. Per fortuna se l’è cavata con qualche escoriazione e non c’è stato bisogno nemmeno di chiamare l’ambulanza. Resta però l’allarme per le condizioni della strada dove ogni giorno passano tantissime persone non solo in auto ma anche a piedi.

«Hanno asfaltato tutte le strade qui intorno come via Fiume e via Polonia» dice un residente, Bruno Piras, «tanto che non si capisce perché via Francia sia stata saltata considerando lo stato in cui si trova. Il bambino è solo l’ultimo di una serie di persone che sono cadute». Tra l’altro, «lungo la strada c’è una scuola di musica e ogni giorno qui c’è un via vai continuo di bambini e genitori. A volte non riusciamo nemmeno a uscire dal garage perché dobbiamo stare attenti alle gomme».

E il problema non è solo di via Francia. Nei giorni scorsi, per lo stesso motivo, avevano protestato i residenti di via Verga, di via Bosa e di via Macomer dove non solo le buche non sono state riparate ma la situazione è pure peggiorata. Sempre più profonda anche la voragine all’incrocio tra via Marconi e via Brigata Sassari ormai impossibile da evitare per chi deve svoltare.

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