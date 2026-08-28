Bibliobus, il tour di settembre 

Ritornano gli appuntamenti con il Bibliobus, la biblioteca mobile pensata per promuovere la lettura, la consultazione e il prestito di libri. A settembre prosegue il tuour nei vari quartieri della città.

Ogni lunedì (7, 14 e 21) sarà nel parco Giovanni Paolo II (Fonsarda), dalle ore 9 alle 13. Il martedì (1, 8, 15, 22 e 29) tappa a Mulinu Becciu, in via Giotto, dalle 9 alle 13. Il mercoledì (2, 9, 16 e 23) a Genneruxi, in via Stoccolma, sempre dalle 9 alle 13. Giovedì 3 e 17 settembre appuntamento nell’ex Vetreria, a Pirri, dalle 9 alle 13. Giovedì 10 e 24, invece, a Is Mirrionis, nel mercato di via Quirra, sempre dalle 9 alle 13. Il venerdì (4, 11, 18 e 25) la biblioteca mobile sarà in via Euro (La Palma), dalle ore 9 alle ore 13.

Nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 settembre il servizio sarà disponibile anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, rispettivamente al Parco Giovanni Paolo II e in via Stoccolma. Il Bibliobus, sottolinea il Comune, è sempre aperto a suggerimenti e richieste. Se c'è un libro che si desidera leggere è possibile segnalarlo attraverso una email all'indirizzo di posta elettronica bibliobus@comune.cagliari.it. In alternativa, contattare il numero 329.9019746.

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