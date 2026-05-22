Bentornato Felici, cinque mesi dopo 

C’è anche Mazzitelli in gruppo, giusto in tempo per l’ultima partita di campionato in programma domani sera a San Siro con il Milan (il fischio d’inizio alle 20.45). Ma la vera sorpresa, ieri al Crai Sport Center di Assemini, è stata indubbiamente la presenza in campo di Felici che, per la prima volta cinque mesi dopo la rottura del crociato, si è allenato dall’inizio alla fine insieme ai compagni e potrebbe addirittura giocare qualche minuto contro i rossoneri.

Sarebbe un (ri)esordio più simbolico che effettivo, Felici dovrà comunque cominciare un nuovo percorso in estate in vista della prossima stagione. Rappresenta comunque la fine di un incubo per lo sfortunato esterno romano che aveva rimediato la rottura del legamento crociato anteriore a dicembre nella gara di Coppa Italia con il Napoli. In quella occasione, da infortunato, tirò un calcio di rigore. Dopo l’intervento chirurgico, la lunga riabilitazione sino alla speranza di poter addirittura rientrare in campo prima della fine della stagione (sembrava impossibile solo qualche mese fa). Sicuramente, partirà con la squadra domani.

Tra i convocati, dovrebbe esserci anche Mazzitelli che ha finalmente risolto il problema al polpaccio. Out chiaramente Idrissi, Liteta e il capitano Pavoletti.

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