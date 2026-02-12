Batticuore Lollobrigida, è lei la regina 

MILANO. Bis tutto d'oro per Francesca Lollobrigida a Milano Cortina. La pattinatrice di velocità entra nella storia degli sport invernali, diventando l'italiana più vincente di sempre nella sua disciplina. La seconda medaglia d'oro, nei 5mila, arriva nel giorno in cui anche Federica Brignone compie l'impresa: «A darmi la carica è stato anche l'oro di Federica Brignone, perché mi ha confermato che ti possono dire che è impossibile, magari lo credi anche tu - spiega - però solo noi sappiamo veramente rendere le cose possibili».

L'atleta azzurra trionfa allo stadio del ghiaccio di Milano Rho, davanti a una platea quasi tutta arancione per i numerosi tifosi olandesi presenti, ma al momento giusto il tifo italiano esplode e la sostiene ad ogni metro. Un dettaglio che per l'italiana è stato fondamentale. «Gli ultimi due giri ho dovuto tirar fuori il 200 per cento. Alla fine ero super contenta ma ero morta dalla stanchezza - racconta - la cosa bella è che nel piano che avevo studiato con i miei allenatori volevo proprio l'aiuto del pubblico e l'ho sfruttato appieno. Quindi devo dire grazie anche a loro che si sono appassionati a questo sport».

Preparata bene

Per Lollobrigida non era scontato conquistare un altro oro, perché la sua specialità preferita sono i 3mila metri, però il risultato è arrivato grazie anche all'intelligenza con cui è stata preparata la gara. «Nei 5mila metri sapevo che doveva essere una gara molto più intelligente - sottolinea - con l'allenatore e il direttore sportivo abbiamo studiato un piano perché essendo nell'ultima batteria potevo ovviamente trarre dei vantaggi dal sapere i tempi delle avversarie». L'impresa di Francesca Lollobrigida arriva a pochi giorni dal primo oro conquistato nei 3mila metri, con record olimpico, il primo dell'Italia a queste Olimpiadi. Dei sei ori conquistati dall'Italia fino ad ora a Milano Cortina, due sono suoi. Una volta scesa dal podio Francesca ha chiamato il figlio Tommaso, di 2 anni, che non era in tribuna perché aveva la festa di carnevale al nido. Arriverà insieme al padre per vedere la sua mamma di nuovo sui pattini nella mass start. «Ho il pubblico dalla mia parte e quindi entrerò in campo dando il massimo". Comunque vada per l'atleta azzurra queste Olimpiadi sono già da record, con la conquista della quarta medaglia a cinque cerchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA