Dopo Gara.
22 dicembre 2025 alle 00:29

«Avremmo potuto chiuderla prima» 

Gilardino, un punto e molti rimpianti: «Le mie sensazioni sono molto buone - ha detto a fine partita l’allenatore del Pisa - soprattutto per come la squadra ha cominciato la partita. Ecco, forse avremmo potuto fare ancora meglio nel primo tempo e chiuderla prima. Mi è piaciuta anche la bella reazione quando eravamo sotto. Certo, bisogna ancora lavorare molto perché abbiamo anche preso due gol che potevamo evitare di prendere. Folorunsho era da solo in area ed è spuntato in mezzo tra la difesa. E sul secondo gol abbiamo sbagliato la lettura della situazione».

Sono state decisive alcune mosse dalla panchina: «I nuovi entrati hanno fornito alla squadra energia e qualità. Ed è stato un beneficio per tutti. Alla fine ci portiamo a casa un punto preso su un campo non facile. Ma soprattutto rispetto alle precedenti gare è un bel passo avanti: abbiamo trovato anche quella spensieratezza che ci stava mancando».

