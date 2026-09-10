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11 settembre 2026 alle 00:18

Autunno in Barbagia tra storia e futuro: formula da innovare  

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«Autunno in Barbagia ha un futuro». Ma cerca idee innovative, una rinfrescatina alla formula. E soprattutto supporto. Anche sul fronte trasporti. Lo ha fatto intendere il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu intervenuto ieri mattina, con numerosi altri primi cittadini del territorio (col padrone di casa, Bastiano Congiu), al convegno d’apertura delle Cortes che proprio nel paese ai piedi del Corrasi festeggiano i primi trent'anni della loro storia. Secondo Fenu Arst dovrebbe potenziare le proprie linee di collegamento con i paesi che di volta in volta ospitano la kermesse proprio per incentivare i flussi turistici.

Aspen e Camera di commercio, registi della rassegna, promettono di sposare iniziative nuove e accattivanti per dare linfa ad Autunno in Barbagia. Mentre i Comuni garantiscono di fare la loro parte per conservare ed arricchire il fascino di questa manifestazione.

Le Cortes – osserva Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio – però soffrono di una desertificazione del tessuto produttivo. Meno artigiani significano meno espositori», e una riduzione dell’offerta e del richiamo.

Oliena intanto attende visitatori per il clou della manifestazione che oggi e domani vivrà i suoi momenti cruciali.

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