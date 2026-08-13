Auto sul guard rail, traffico nel caos 

Paura alle 19 di ieri sulla Statale 130, nel territorio comunale di Assemini, teatro di un incidente che ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. Un veicolo, sulla sinistra del semaforo di Via Piave in direzione Iglesias, è andato a sbattere contro il guard e bloccando la carreggiata. Il ferito, che è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sono arrivati il personale dell’Anas e gli agenti della Polizia locale di Assemini per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi. Solo una volta rimosso il veicolo la circolazione è tornata normale dopo gravi ripercussioni, tanto che la Statale è rimasta bloccata a lungo. Per limitare i disagi il flusso dei veicoli è stato deviato all’interno di Assemini - verso via Piave - oppure verso la zona industriale della Statale 130 sulla destra, in direzione dei vivai. (sa. sa.)

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