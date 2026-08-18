Auto contro la vetrina di un bar 

Momenti di paura ieri mattina in via Scano, all’angolo con via Cugia, dove un’auto è finita contro la vetrina di un bar. La Yaris rossa è rimasta incastrata nell’attività commerciale dopo essere salita sul marciapiede, pochi metri prima del semaforo all’incrocio. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. Fortunatamente le conseguenze per chi era al volante non sono state gravi. Da verificare anche i danni al locale.

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