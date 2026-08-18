VaiOnline
Via Scano.
19 agosto 2026 alle 00:46

Auto contro la vetrina di un bar 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Momenti di paura ieri mattina in via Scano, all’angolo con via Cugia, dove un’auto è finita contro la vetrina di un bar. La Yaris rossa è rimasta incastrata nell’attività commerciale dopo essere salita sul marciapiede, pochi metri prima del semaforo all’incrocio. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. Fortunatamente le conseguenze per chi era al volante non sono state gravi. Da verificare anche i danni al locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Miracolo Trepy, arriva la madre e si sveglia

L’attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio 
l L. Piras, Spignesi
La crisi

Stangata sulle famiglie, 1.300 euro in più all’anno

Il caro-vita sta erodendo gli stipendi dei sardi: dalla luce ai trasporti, il conto è sempre più salato 
Alessandra Carta
Le indagini

Organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti

Oggi l’interrogatorio del presunto scafista di Tuerredda Il dubbio: i barchini utilizzati solo per l’ultimo tratto di mare? 
Francesco Pinna
Il dramma

«Hanno colpito la mia amica, io sono riuscito a salvarmi»

Il racconto del ragazzo di 16 anni che si trovava a Chia assieme alla giovane travolta dal natante con gli algerini 
Andrea Manunza
Il racconto di una dottoressa: «Situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri»

Paura al Brotzu, nuove aggressioni

Tre professionisti sanitari coinvolti, i sindacati chiedono tutela e sicurezza 
Cristina Cossu
Il caso

Altri due femminicidi Ed è bufera su Keber: «Aveva tre denunce»

Delitti a Colleferro e Cosenza Zaia: a Camponogara un fallimento  