Autismo, inaugurata la “Panchina blu” 

Inaugurata la panchina blu per la sensibilizzazione sull’autismo, un simbolo di solidarietà e inclusione nel giardino della biblioteca comunale. «Un simbolo potente, che rappresenta un luogo di incontro, di dialogo e di inclusione per tutti», dice la bibliotecaria Emanuela Porcu. L’iniziativa, promossa dal Comune con la biblioteca e l’associazione Girasole, che ha curato la realizzazione della panchina, ha coinvolto adulti e bambini in diverse attività. Tra queste, il laboratorio di argilla guidato dalla ceramista Alessandra Furcas e il “Luna Park senza barriere”, un’area giochi inclusiva allestita dalle cooperative Mosaico e Bisera. Gadget e premi assegnati dall’associazione Incontri tra le pagine. La serata è stata arricchita dall’intervento della dottoressa Yara de Benedictis e dalle testimonianze di chi lo vive quotidianamente. «Serrenti non lascia indietro nessuno», dice la vicesindaca Maura Boi.

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