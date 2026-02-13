Assistenza ai malati gravi, pagamenti in ritardo 

Disagi continui nell’Oristanese legati al bando Inps “Home care premium 2025-2028”. A segnalare una situazione sempre più grave è Federica Piras, assistente sociale del Plus Ales – Terralba e consigliera provinciale di Oristano, che raccoglie le segnalazioni di famiglie in difficoltà. «Non passa giorno senza che arrivino nuove comunicazioni di disservizi gravi e ormai sistemici», afferma.

Il problema principale riguarda i mancati caricamenti dei budget mensili sulla piattaforma Inps, che impediscono a molti beneficiari di attivare o proseguire le prestazioni integrative previste nei piani assistenziali: assistenza domiciliare, supporto educativo, fisioterapia e altri interventi fondamentali per persone non autosufficienti. «Non parliamo di servizi accessori – sottolinea Piras – ma di strumenti essenziali per garantire dignità, autonomia e qualità della vita. A questo si aggiungono i ritardi nei pagamenti delle prestazioni già erogate. Cooperative sociali e professionisti stanno anticipando costi, stipendi e contributi senza alcuna certezza sui tempi di rimborso. Un meccanismo che sta mettendo in ginocchio il terzo settore dei nostri Comuni». Piras chiede con forza che la Regione si faccia portavoce con l’Inps per aprire un confronto con amministrazioni, professionisti e terzo settore. ( s.c. )

