Arte, gioielli e identità a Isola di Man 

Bottoni in filigrana, fermagli, amuleti, rosari e collane diventano chiavi di lettura per comprendere il significato profondo dei costumi tradizionali e il patrimonio di valori, credenze e rituali tramandati nel tempo. È da questa prospettiva che prende forma “Coronas e altri rituali”, il nuovo percorso espositivo del museo Man, allestito negli spazi di Isola di Man dal 12 agosto al 27 settembre, in occasione della festa del Redentore. La mostra mette in dialogo i capolavori della collezione permanente con preziosi monili della tradizione sarda, offrendo un viaggio tra pittura, fotografia, scultura e oreficeria. Il percorso espositivo rende omaggio agli artisti della collezione permanente del Man che hanno dedicato la propria ricerca alla rappresentazione della tradizione isolana. Le opere di Edina Altara, Carmelo Floris, Francesca Devoto, Francesco Ciusa e Franco Pinna dialogano con una prestigiosa collezione privata di gioielli tra Settecento e Novecento. Accanto ai dipinti e alle fotografie, una ricca selezione di monili racconta storie di devozione, protezione e appartenenza, restituendo il valore simbolico di oggetti che accompagnano i momenti fondamentali della vita e custodiscono la memoria e l’identità della Sardegna.

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