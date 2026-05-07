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L’evento.
08 maggio 2026 alle 00:30

Arrivano i team: ecco Alinghi e New Zealand 

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Un evento da 20mila presenze stimate, di cui 6mila portate solo dai team, dagli sponsor e dai loro ospiti e il resto dai tantissimi appassionati in arrivo da ogni parte del mondo. La regata preliminare del 21-24 maggio, che apre le attività della 38ª America’s Cup (in programma nel 2027 a Napoli), porterà a Cagliari il meglio della vela internazionale. In questi giorni si sta completando la formazione delle 5 partecipanti: ieri sono arrivati gli svizzeri di Alinghi, oggi tocca agli attesissimi campioni in carica di Team New Zealand. Si sommano a Luna Rossa, che da anni ha la sua base proprio al Molo Ichnusa, e al team britannico GB1 che aveva aperto gli arrivi, mentre i francesi di La Roche-Posay Racing Team saranno nel capoluogo da martedì. Nel Golfo degli Angeli, le imbarcazioni (AC40) si contenderanno la vittoria domenica 24 in un match race testa a testa fra i due team migliori dei giorni precedenti. L’investimento complessivo, tutto finanziato dall’assessorato al Turismo, è di 7 milioni di euro: si prevede un ritorno diretto di circa il doppio e una ricaduta economica di 50 milioni. Per il pubblico, accesso gratuito a tutto l’evento. Il Race Village al porto sarà la zona centrale, con palco e maxischermi, su tutto il lungomare fino al Lazzaretto ci saranno dei punti di osservazione. Attese almeno un centinaio di tv (accrediti ancora aperti), da sabato 16 via agli allenamenti in mare.

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