13 febbraio 2026 alle 00:33

Aria di casa per il La Pineta con il nuovo campo 

La stagione della rinascita. Dopo l’inaugurazione del campo “Bellavista” con il nuovo manto erboso lo scorso maggio, a settembre nell’impianto intitolato ad Efisio Piras è ripartita l’attività della società La Pineta di Sinnai. Un ritorno definitivo nella propria casa che mette fine al lungo migrare della prima squadra e delle giovanili nell’Hinterland cagliaritano.

La struttura conta anche un campo di calcio a 7 e una club house per i momenti di condivisione con genitori, compagni e avversari. Questo permette anche l’organizzazione del camp con giochi e attività sportive per tutta l’estate destinati ai tanti ragazzi che ne prendono parte. Il club biancoverde, nato nel 1984, conta più di 150 iscritti e ha da sempre lo stesso obiettivo, come confermato da Fabio Strazzera, allenatore della prima squadra e soprattutto factotum della società, ai microfoni di Radiolina durante la trasmissione “Giovani di Categoria”: «Lo scopo dell’associazione è promuovere lo sport basandosi su principi sani e contribuendo alla crescita sia fisica sia morale dei tanti bambini che frequentano la nostra struttura».

Principi ribaditi anche da Pierpaolo Costa, allenatore degli atleti più piccoli: «Il La Pineta è una società che più della vittoria cura l’importanza di far crescere i ragazzi nell’educazione e nel rispetto verso tutti. E assieme a loro anche i genitori che ci seguono in questo percorso».

Con una prima squadra che milita nel campionato di Seconda categoria e mira alla salvezza, le attenzioni di dirigenti e tecnici vanno verso l’attività di base e le giovanili con la speranza di ricreare presto la squadra Allievi. Ma la buona notizia arriverà a giugno. Ancora Strazzera: «Dopo un periodo di assenza riorganizzeremo nel nostro campo il “Memorial Paolo Pizzi” intitolato al primo donatore di organi in Sardegna».

