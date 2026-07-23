Arena Grandi Eventi, scintille in Consiglio 

Atmosfera incandescente nella seduta consiliare di ieri a Decimomannu, aperta da un duro scontro che ha portato l’intera minoranza a lasciare l’Aula in polemica con la sindaca. La frattura si è consumata nei primissimi minuti, quando Monica Cadeddu ha preso la parola per comunicazioni istituzionali. Al centro dell’intervento vi erano due dei temi più caldi e dibattuti delle ultime settimane in paese: il progetto di rifacimento dell’area antistante la chiesa di Santa Greca, contestato dalle opposizioni per l’uso massiccio del cemento, e l’organizzazione della prossima sagra di settembre, finita al centro delle critiche in particolare per il festival “Dcm”.

La reazione dei banchi dell’opposizione è stata immediata. La presidenza del Consiglio ha ricordato che le comunicazioni del sindaco non prevedono un dibattito aperto e che gli interventi dei consiglieri sono limitati a cinque minuti, scatenando la protesta dei gruppi di minoranza. Duro l’affondo dell’opposizione. Cristian Vargiu ha annunciato che la minoranza replicherà attraverso i canali ufficiali e le piattaforme social: «Non c’è stata data la possibilità di ribattere, risponderemo con gli atti e consultando l’albo pretorio». Sulla stessa linea Leopoldo Trudu, che dopo trentasei anni di vita consiliare ha scelto per la prima volta di abbandonare l’Aula. Parole di forte disappunto sono arrivate anche da Anna Paola Marongiu, e da Mario Grieco, il quale ha definito l’accaduto di «gravità assoluta», annunciando la richiesta di un Consiglio comunale straordinario. La replica della sindaca: «Pensavo di fare una cortesia al Consiglio fornendo informazioni e risultanze di delibere, ma ho ottenuto una mancanza di confronto». ( sa.sa. )

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