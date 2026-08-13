VaiOnline
Redentore
14 agosto 2026 alle 00:12

Area food: 32 postazioni in piazza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La festa del Redentore avrà la sua area food con 32 postazioni in piazza Vittorio Emanuele. Esercenti e operatori del settore food&beverage hanno ottenuto ieri, dopo un’attesa durata settimane, una collocazione per i propri stand. Il 22 e 23 agosto si troveranno in piazza Vittorio Emanuele, nello spiazzo davanti alla sede della Guardia di finanza, per la somministrazione di cibo e bevande e la promozione dei prodotti locali. Nelle ultime settimane, tra gli operatori c’era incertezza dopo il confronto sulla collocazione in un’unica area: tra le ipotesi la stessa piazza e l’Exmè. Previsti anche i banchi dei torronai lungo il percorso della sfilata. A Sa ’e Sulis ci sarà l’area per amazzoni e cavalieri, dotata anch’essa di servizio ristoro. «Questo progetto nasce da un proficuo percorso di ascolto e confronto con gli operatori economici e le associazioni di categoria, che hanno risposto con spirito collaborativo all’appello dell’amministrazione», dice l’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri, che ha seguito il confronto con la collega Natascia Demurtas. «Con questa novità - aggiunge Mercuri - non solo andiamo ad ordinare e valorizzare l’offerta, ma offriamo alle imprese una vetrina di primaria importanza e a cittadini e turisti un servizio accogliente e di qualità». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

Dopo otto anni ecco la nuova 131

Aperto il tratto di dieci chilometri tra Nuraminis-Villagreca e Serrenti 
Ignazio Pillosu
Le cariche

Lega, pronta la nuova squadra sarda

Il commissario Di Rubba: ascolto e confronto, inizia una nuova fase 
Alessandra Carta
Il caso

Lavitola: chiesi di sparare, non una bomba

Il gip nega i domiciliari, l’ex editore resta in carcere: «Potrebbe fuggire» 
La tragedia

Miasmi dal depuratore: due morti

Un operaio e un soccorritore vittime dell’incidente a San Vito Lo Capo 
Medio Oriente

«L’assedio dei coloni è terrorismo»

L’ambasciatore Usa in Israele condanna i blitz contro le famiglie palestinesi 