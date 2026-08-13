Area food: 32 postazioni in piazza 

La festa del Redentore avrà la sua area food con 32 postazioni in piazza Vittorio Emanuele. Esercenti e operatori del settore food&beverage hanno ottenuto ieri, dopo un’attesa durata settimane, una collocazione per i propri stand. Il 22 e 23 agosto si troveranno in piazza Vittorio Emanuele, nello spiazzo davanti alla sede della Guardia di finanza, per la somministrazione di cibo e bevande e la promozione dei prodotti locali. Nelle ultime settimane, tra gli operatori c’era incertezza dopo il confronto sulla collocazione in un’unica area: tra le ipotesi la stessa piazza e l’Exmè. Previsti anche i banchi dei torronai lungo il percorso della sfilata. A Sa ’e Sulis ci sarà l’area per amazzoni e cavalieri, dotata anch’essa di servizio ristoro. «Questo progetto nasce da un proficuo percorso di ascolto e confronto con gli operatori economici e le associazioni di categoria, che hanno risposto con spirito collaborativo all’appello dell’amministrazione», dice l’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri, che ha seguito il confronto con la collega Natascia Demurtas. «Con questa novità - aggiunge Mercuri - non solo andiamo ad ordinare e valorizzare l’offerta, ma offriamo alle imprese una vetrina di primaria importanza e a cittadini e turisti un servizio accogliente e di qualità». (g. pit.)

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