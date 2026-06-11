Ardia, tutto pronto per la festa più attesa 

Pur ancora stretti in una morsa di dolore per la prematura scomparsa del vice presidente Marco Muredda, i componenti dell’associazione Santu Antinu, guidata da Angelo Porcu, sono già tornati da tempo al lavoro per organizzare l’Ardia, mossi anche dal desiderio di onorare al meglio l’amico e compagno di percorso venuto tragicamente a mancare in un incidente stradale.

La novità

Il cartellone è praticamente pronto con festeggiamenti ed eventi collaterali che accompagneranno tutto l’intenso periodo dedicato a San Costantino, sino all’Ottava del 19 luglio, quando si svolgerà l’Ardia a piedi, con a capo la prima bandiera Davide Muscau e i suoi scudieri Graziano Salaris e Marco Sotgiu. Un programma costruito con cura, tra tradizione e uno sguardo deciso al futuro. In quest’ottica una delle novità più importanti dell’edizione 2026 è l’organizzazione dell’Ardia con i cavallini di canna, in programma la sera del 5 luglio, alla vigilia della corsa a cavallo. Una manifestazione pensata per i più piccoli, per far vivere loro fin dalla tenera età le emozioni che avranno un domani, partecipando all’Ardia dei grandi. Un seme piantato oggi per custodire l’identità di un popolo.

Il programma

Intanto, è già iniziato il conto alla rovescia per le tappe di avvicinamento alla grande festa dei sedilesi. Il 24 giugno è prevista la partecipazione dei cavalieri, con le tre prime bandiere, alla festa patronale di San Giovanni Battista. Il sabato successivo, 27 giugno, spazio al tradizionale rito del caricamento delle cartucce, a cura dell’associazione Sos Fusileris de Santu Antinu, ora guidata da Salvatore Pisanu dopo la recente scomparsa dello storico e stimato presidente Mario Melosu. Un appuntamento carico di significato, che unisce memoria, continuità e senso di appartenenza. Due giorni dopo, il 29 giugno, in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, si terranno le prove ufficiali delle tre bandiere Danilo Pes, Matteo Falchi, Andrea Muredda: un momento importante per testare cavalli e affiatamento del 6 e 7 luglio. Un passaggio chiave per arrivare pronti all’appuntamento più atteso dell’anno.

La memoria

Tra le anticipazioni più rilevanti tra le iniziative di supporto figura la pubblicazione di un opuscolo dell’Ardia, che raccoglierà poesie dedicate a San Costantino e alla manifestazione, scritte sia dagli anziani del paese sia dagli studenti delle scuole medie. Un ponte tra generazioni: la saggezza di chi ha vissuto l’Ardia per una vita e l’entusiasmo di chi la sta scoprendo. Tra gli eventi di spettacolo per l’Ottava spicca l’attesissimo concerto di Elettra Lamborghini che richiamerà in paese migliaia di giovani e darà ulteriore spessore alla festa. Dal suo canto, l’amministrazione comunale sta già coinvolgendo tutti i soggetti che ogni anno concorrono alla accoglienza e alla sicurezza.

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