Andrea, nuovi guai Anche reati sessuali nell’inchiesta inglese 

Londra. L’ex principe Andrea sprofonda sempre di più nello scandalo Epstein. Rischiando di trascinare con sé la reputazione della monarchia e della politica britannica e di finire in un carcere del Regno Unito. In stridente contrasto con il sostanziale insabbiamento che per ora continua a coprire molti altri ricchi e potenti accostati - in primis negli Usa - al giro d’infamie, abusi e ricatti alimentato per anni e anni dal defunto faccendiere pedofilo newyorchese. Ad aggravare la posizione del terzogenito di Elisabetta II, e fratello minore di re Carlo III, sono le rivelazioni fatte trapelare da fonti della polizia, che indaga sulle ricadute britanniche del caso Epstein. In particolare sull’allargamento a reati sessuali del fascicolo aperto sull’ex duca di York per “cattiva condotta nell’esercizio di un ufficio pubblico». Alla base di questa potenziale svolta vi sono dichiarazioni rese ai media da una donna - forse straniera - ospitata a suo dire in giovanissima età da Andrea, per un incontro «sessuale» nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La Thames Valley Police non ha al momento avuto modo di ascoltare la donna, ma sta cercando di contattarla. Intanto fa circolare un appello a chiunque sappia, o abbia subito abusi anche in anni ormai lontani, a presentarsi spontaneamente per deporre. Ad oggi Andrea, che ha sempre negato ogni illecito, resta indagato - dopo esser stato clamorosamente arrestato e poi rilasciato a febbraio, nel giorno del suo 66esimo compleanno - per la sola ipotesi di abuso d’ufficio. Fattispecie ricondotta in principio alle informazioni riservate da lui condivise con Epstein quando da membro attivo della famiglia reale rivestiva il ruolo di emissario internazionale britannico per i commerci fra il 2001 e il 2011: incarico di rappresentanza conferitogli dal governo di Tony Blair su pressione esplicita di sua madre.

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