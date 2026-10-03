Amsicora forza 10 Ferrini-HT, è pari 

L’Amsicora rompe la regola delle sei reti a partita e stavolta ne fa dieci. Tante ne ha segnato al Butterfly Roma, battuto 10-0 nella terza giornata della Serie A Élite maschile di hockey su prato. Ha aperto le marcature Bernstein su corto, poi sulla porta romana si è abbattuto il diluvio. Tre reti di Atzori, altre due di Bernstein imitato da Sinkevicius, una di Labdo e Carta.Il derby tra Ferrini e HT Sardegna è terminato 4-4. Luciano Drago, attaccante argentino ha segnato le quattro reti degli uresi, passati in vantaggio nel secondo quarto. Nella terza frazione Edris e Hassan ribaltano il punteggio, nuova parità, Ferrini ancora avanti con Edris e Gamal. L’HT Sardegna sembra alle corde, recupera con un rigore e un corto ed è salvata da Garau che para due corti di Edris.

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