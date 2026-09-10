Ci sono luoghi, apparentemente marginali, perché lontani dalle rotte più frequentate, e che malgrado ciò investono in una grande visione. Questo è il Museo Arte Bari Sardo che Ambra visiterà in occasione della mostra su Horacio Garzia Rossi, artista argentino la cui storia entra in relazione con l’Ogliastra, dove realizza un’opera con il carrozziere Erminio Piras. Ospiti della puntata Nicoletta Zonchello, Caterina Ghisu e proprio Erminio Piras. “I 5 sensi dell’arte” è condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis.
Videolina.
11 settembre 2026 alle 00:16
Ambra Pintore e l’arte di Bari Sardo
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