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23 maggio 2026 alle 00:12

Altopiano della Giara, si allarga il divieto d’ingresso per auto e moto 

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Anche Setzu si allinea alle modalità di accesso all’altopiano della Giara adottate dagli altri Comuni su cui ricade il territorio dell’altopiano: Gesturi, Tuili e Genoni. Se fino a poco tempo fa era possibile transitare con i mezzi a motore fino a circa due chilometri dal presidio all’ingresso e fino al confine comunale con Gesturi, ora non è più consentito. Il nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale guidato dal sindaco Sandro Palla, stabilisce limiti alla circolazione di mezzi motorizzati, consentendo l’ingresso a piedi o in bicicletta e solo con autorizzazioni in casi particolari. Tra le norme il divieto di fuochi, di danneggiare flora e fauna, l’abbandono di rifiuti e restrizioni sulla raccolta dal sottobosco. Sono previste sanzioni, con l’obiettivo di tutelare l’equilibrio dell’ecosistema. Intanto, l’accesso da Gesturi rimane ancora chiuso con ordinanza a causa del crollo avvenuto qualche mese fa per maltempo, mentre a Genuri è stata collaudata la strada che conduce all’altopiano: sono stati effettuati la risagomatura, la pulizia delle condotte e la riasfaltatura della carreggiata grazie a un finanziamento di 120 mila euro, nel tratto che va dal paese a Sa Matta Manna. «Sarà richiesto un ulteriore finanziamento per completare l’opera», dice il sindaco Sandro Branca. ( g.g.s. )

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