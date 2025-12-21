Allarme cinghiali: uomo ferito mentre cerca di sfuggire a una carica 

Cade rovinosamente mentre fugge da un cinghiale. È successo sabato nel tardo pomeriggio alla periferia di Nuoro. Un sessantenne, A. M., lavorava in campagna e non si era accorto della presenza dell’animale.

Quando lo ha visto si è alzato con l'intento di allontanarsi, ma il cinghiale si è lanciato verso di lui. Nel tentativo di fuggire l’uomo ha scavalcato una recinzione ed è caduto provocandosi lesioni al ginocchio e alla schiena. Ora è costretto a un riposo forzato. «La paura di essere travolto e ferito è stata tanta - racconta -. Bisogna intervenire subito».

Intanto, nella pineta di Ugolio, in gran parte costituita da terreni privati e ormai invasa dai cinghiali, è scaduta la concessione con l’agenzia Forestas. Il prossimo passo per il Comune di Nuoro sarà trovare un accordo per l’acquisto. La preoccupazione riguarda anche altre zone della città. Al centro di smistamento di Prato Sardo, infatti, i portalettere in motorino vengono spesso inseguiti da cani randagi. «A breve, fine anno, ci riuniremo per discutere e adottare tutti gli strumenti di tutela necessari per la gestione del problema degli animali vaganti», afferma l’assessora Mariangela Crabolu. (g. pit.)

