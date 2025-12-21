VaiOnline
Nuoro.
22 dicembre 2025 alle 00:30

Allarme cinghiali: uomo ferito mentre cerca di sfuggire a una carica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cade rovinosamente mentre fugge da un cinghiale. È successo sabato nel tardo pomeriggio alla periferia di Nuoro. Un sessantenne, A. M., lavorava in campagna e non si era accorto della presenza dell’animale.

Quando lo ha visto si è alzato con l'intento di allontanarsi, ma il cinghiale si è lanciato verso di lui. Nel tentativo di fuggire l’uomo ha scavalcato una recinzione ed è caduto provocandosi lesioni al ginocchio e alla schiena. Ora è costretto a un riposo forzato. «La paura di essere travolto e ferito è stata tanta - racconta -. Bisogna intervenire subito».

Intanto, nella pineta di Ugolio, in gran parte costituita da terreni privati e ormai invasa dai cinghiali, è scaduta la concessione con l’agenzia Forestas. Il prossimo passo per il Comune di Nuoro sarà trovare un accordo per l’acquisto. La preoccupazione riguarda anche altre zone della città. Al centro di smistamento di Prato Sardo, infatti, i portalettere in motorino vengono spesso inseguiti da cani randagi. «A breve, fine anno, ci riuniremo per discutere e adottare tutti gli strumenti di tutela necessari per la gestione del problema degli animali vaganti», afferma l’assessora Mariangela Crabolu. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.