Alla scoperta di Nora con gli studenti 

Un viaggio tra archeologia, ricerca e patrimonio culturale per raccontare Nora attraverso gli occhi di chi studia e interpreta le testimonianze del passato. Prende il via oggi alle 18, al Museo archeologico Giovanni Patroni di Pula, il ciclo “Storie d’Ateneo: Dallo scavo al museo”, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.

Il primo appuntamento, inserito nel cartellone di PulArchàios che affianca la campagna di scavo condotta dalle Università nell’antica città, è intitolato “ La necropoli fenicia di Nora: storie dall’aldilà”. Docenti, ricercatrici, ricercatori e studenti dell’Ateneo padovano accompagneranno il pubblico alla scoperta di uno dei luoghi più significativi della Nora fenicia attraverso i reperti conservati nelle collezioni del museo. Ci sarà inoltre il lancio del “Reperto della Settimana”, iniziativa pensata per accompagnare il ciclo e approfondire un particolare oggetto della collezione. Il primo reperto sarà presentato oggi e potrà essere ammirato per cinque giorni. (i. m.)

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