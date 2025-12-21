Alla festa del gol prevale il Terralba 

Selargius 2
Terralba F. Bellu 3
Selargius (4-3-3) : Fantini, Bandinu (23’ st Mulas), Paolucci, Lepore, Ganzerli, Berti, Serrau, Diomedi (4’ st Mura), Reginato, Campus (45’ st Auriemma), Pisano (23’ st Carcangiu). In panchina Follese, Zucca, Pusceddu, Orrù, Cellini. Allenatore Cocco.
Terralba (4-4-2) : Toro, Lamacchia, Lasi, Mereu, Uliana, Concu (33’ st Lardieri), Ciarniello, Tosi (7’ st Frongia), Orrù, Sanna (36’ st Cherchi), Piras (23’ st Corda). In panchina Manzato, Rossi, Atzori, Grussu, Zoccheddu. Allenatore Porcu.
Arbitro : Cuneo di Carbonia.
Reti : pt 20’ Lasi (a), 31’ Piras, 41’ Sanna; st 22’ Ciarniello (r), 34’ Lepore.
Selargius. Il Terralba trova i tre punti superando di misura un Selargius mai domo.A passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie a un autogol di Lasi, che devia nella propria porta un cross basso di Serrau. Nel momento migliore del Selargius, gli ospiti trovano il pareggio alla mezz’ora con Piras. A cinque minuti dalla fine della prima frazione, Sanna sigla la rete del sorpasso con un preciso diagonale.
Nella ripresa, al 67’, gli uomini di mister Porcu si procurano un rigore che Ciarniello trasforma, spiazzando Fantini. Il Selargius però non si arrende e al 79’ segna la rete del definitivo 2 a 3 con una splendida conclusione rasoterra di Lepore.
