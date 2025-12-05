VaiOnline
La storia.
05 dicembre 2025 alle 01:14

Alla famiglia Azzena-Santiago il premio per le minoranze linguistiche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Riccardo Azzena, 35 anni, sardo espatriato da diversi anni, Ainara Santiago Langarika, 34 anni, sua moglie originaria della città della Navarra e il piccolo Aratz di un anno: a questa famiglia sardo-basca va il premio “Ondras 2025”, giunto alla quarta edizione, per le minoranze linguistiche. Oggi, alle 18 alla Manifattura Tabacchi, si svolgerà la cerimonia del riconoscimento per gli attivisti delle lingue minoritarie in Europa.

La famiglia risiede nella città di Iruñea (nome originario basco) più nota con quello castigliano di Pamplona.La giuria del premio, promosso dal Crei Acli, ha motivato così la scelta: «La famiglia Azzena-Santiago incarna tutti i valori europei del pluralismo linguistico, della diversità e della promozione delle lingue minoritarie in quanto, essendo composta da un gallurese espatriato e da una navarrese di lingua basca; pur vivendo in una realtà dove le lingue dominanti hanno un ruolo preponderante, hanno deciso di crescere il loro figlio utilizzando le rispettive lingue identitarie. Pertanto, il bimbo sarà cresciuto in gallurese e basco e apprenderà lo spagnolo e l’italiano, magari in un secondo momento a scuola o dall’ambiente circostante».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 