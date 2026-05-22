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L’iniziativa.
23 maggio 2026 alle 00:13

Alimentazione sana e stile di vita, biologi in campo 

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La Giornata Nazionale del Biologo Professionista, giunta alla dodicesima edizione, si svolge oggi e domani dalle 10 alle 19 in piazza Garibaldi per offrire consulenze gratuite e diffondere la cultura della prevenzione, della salute e della sostenibilità e raccontare il valore della professione.

Un’ampia mobilitazione con l’obbiettivo di rendere i cittadini più consapevoli su temi essenziali. Sono 19 le città coinvolte in Italia per l’iniziativa dell’Enpab, Ente nazionale previdenza assistenza biologi.

Nel fitto programma dell’evento consulenze nutrizionali, incontri dedicati alla fertilità e al rapporto tra alimentazione e salute riproduttiva, talk con esperti, laboratori didattici. Sarà possibile effettuare gratuitamente anche analisi della composizione corporea attraverso una metodologia rapida e non invasiva utile per valutare lo stato nutrizionale della persona. «Fare prevenzione significa aiutare le persone a vivere meglio e con maggiore consapevolezza», sottolinea l’embriologa Carlotta Zonza che, nel corso della manifestazione, si soffermerà sulle tematiche legate all’infertilità. «Questa Giornata è prima di tutto un’occasione di incontro sul territorio. Vogliamo far conoscere i molteplici aspetti della nostra professione e far capire quanto siano importanti l’alimentazione e lo stile di vita», dichiara la presidente dell’Enpab, Tiziana Stallone. «Portare i biologi nelle piazze - aggiunge - significa rendere la prevenzione più accessibile, rafforzare il dialogo sulla cultura della salute, facendo emergere e valorizzando il nostro lavoro».

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